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В Бурятии на 12 суток арестовали жителя Пермского края за побои

В Бурятии на 12 суток арестовали жителя Пермского края за побои
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина ударил коллегу в ходе ссоры

Муйским районным судом Бурятии привлечён к административной ответственности за нанесение побоев житель Пермского края.

Установлено, что 25 августа 2024 года между коллегами возникла ссора. В ходе перебранки житель Пермского края нанёс один удар кулаком по лицу потерпевшему. Последний почувствовал физическую боль, а также получил травмы в виде рвано-ушибленной раны левой надбровной области, кровоподтёка левой параорбитальной области.

Выяснилось, что причиной конфликта послужили нецензурные высказывания приезжего в отношении бурят.

Мужчине назначили наказание в виде административного ареста сроком 12 суток. 
побои

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