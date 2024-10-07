В Бурятии на 12 суток арестовали жителя Пермского края за побои

Муйским районным судом Бурятии привлечён к административной ответственности за нанесение побоев житель Пермского края.Установлено, что 25 августа 2024 года между коллегами возникла ссора. В ходе перебранки житель Пермского края нанёс один удар кулаком по лицу потерпевшему. Последний почувствовал физическую боль, а также получил травмы в виде рвано-ушибленной раны левой надбровной области, кровоподтёка левой параорбитальной области.Выяснилось, что причиной конфликта послужили нецензурные высказывания приезжего в отношении бурят.Мужчине назначили наказание в виде административного ареста сроком 12 суток.