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В Иркутской области грузовик Sitrak сбил насмерть пешехода

Происшествия, 
Личность погибшего устанавливается

7 октября в Тайшетском районе Иркутской области погиб сбитый большегрузом пешеход. Момент наезда снял видеорегистратор.

- По предварительным данным, около 4 утра на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» 43-летний водитель грузовика Sitrak допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги без световозвращающих элементов. В результате аварии пешеход погиб на месте, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Личность погибшего пока не установлена.

Сотрудники полиции просят граждан, что-либо знающих о погибшем мужчине, обратиться в дежурную часть по адресу: Тайшет, ул. Гагарина, 108-1Н или по телефону 8(39563)2-03-76.

Приметы: мужчина в возрасте 35-45 лет, был одет в чёрную куртку, чёрные джинсовые штаны, чёрные кроссовки.

ДТП смерть

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