В Иркутской области грузовик Sitrak сбил насмерть пешехода

7 октября в Тайшетском районе Иркутской области погиб сбитый большегрузом пешеход. Момент наезда снял видеорегистратор.- По предварительным данным, около 4 утра на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» 43-летний водитель грузовика Sitrak допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги без световозвращающих элементов. В результате аварии пешеход погиб на месте, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.Личность погибшего пока не установлена.Сотрудники полиции просят граждан, что-либо знающих о погибшем мужчине, обратиться в дежурную часть по адресу: Тайшет, ул. Гагарина, 108-1Н или по телефону 8(39563)2-03-76.мужчина в возрасте 35-45 лет, был одет в чёрную куртку, чёрные джинсовые штаны, чёрные кроссовки.