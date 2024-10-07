В Улан-Удэ 62-летний мужчина потерял деньги на дорогущих унтах



В столице Бурятии за мошенничество задержали мастера по изготовлению унтов. Он обманул 62-летнего местного жителя.



Началась эта история в августе, когда на одном из рынков улан-удэнцу порекомендовали специалиста по пошиву национальной обуви. Связавшись с ним, мужчина заказал сразу пять пар унтов и, обсудив все условия, привёз необходимые для работы материалы. А ещё дал задаток – 1000 рублей.



Позднее он забрал готовую обувь и остался доволен. Рассчитавшись, горожанин договорился о пошиве ещё четырёх пар.



По аналогичной схеме он отдал материалы и предоплату, а затем по просьбе мастера – три тысячи рублей. Однако свои унты так и не получил – 45-летний улан-удэнец перестал выходить на связь и, как выяснилось, съехал из арендуемой комнаты. Ущерб составил 68 тысяч рублей.



Задержали злоумышленника полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий. Тот признался, что, не выполнив работу до конца, продал недошитую обувь другим людям, а вырученные деньги – 30 тысяч рублей – потратил на свои нужды. Ранее он был судим, рассказали в МВД по Бурятии.

