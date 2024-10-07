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В Бурятии будут судить мужчину, убившего супружескую пару

В Бурятии будут судить мужчину, убившего супружескую пару
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
После расправы он попытался инсценировать ограбление

В Бурятии завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Закаменска, обвиняемого в убийстве пожилой супружеской пары.

Как сообщал «Байкал-Daily», окровавленные тела пожилых супругов нашли в их квартире в Закаменске 8 января 2024 года. 70-летний мужчина и его 69-летняя жена погибли от травм головы.

Вскоре был задержан подозреваемый – их сосед.

- Следствием установлено, что обвиняемый проживал в Закаменске вместе с сожительницей. Ночью 3 января возле подъезда он встретил пожилого соседа, который пригласил мужчину в гости. Позже на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, в ходе которой мужчина кулаками и твёрдым предметом нанёс потерпевшему множество ударов по голове. Супруга потерпевшего, ставшая очевидцем нападения, попыталась позвонить в правоохранительные органы. Отняв у неё телефон, обвиняемый нанёс им несколько ударов по голове. От полученных повреждений супруги скончались на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Чтобы ввести следствие в заблуждение, подозреваемый устроил в квартире беспорядок, инсценировав разбойное нападение. Из квартиры он украл мобильные телефоны.

Тела лишь спустя несколько дней обнаружили родственники.

В ходе осмотра места происшествия следователь обратил внимание, что ценные вещи преступник не тронул. Поэтому версию о том, что убийца расправился с жертвами, чтобы ограбить их, вскоре исключили.

Позже при тщательном исследовании всех помещений обнаружили банковскую карту соседа. Её он обронил в суете на месте преступления. Помимо этого, при поквартирном обходе нашлись свидетели, видевшие, как мужчина заходил в квартиру к пожилой супружеской паре.

На период расследования в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинения по статьям «Убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление» (п.п. «а, б, в, д, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), «Умышленное уничтожение чужого имущества» (ч. 1 ст. 167 УК), «Кража» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК) и «Уклонение от административного надзора» (ч. 1 ст. 314.1).

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. 
убийство

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