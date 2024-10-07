В Иркутской области 10-летняя девочка попала под колёса Nissan X-Trail

Школьница внезапно выбежала на проезжую часть
В городе Черемхово Иркутской области водитель Nissan X-Trail совершил наезд на школьницу. Инцидент произошёл вечером 6 октября на автодороге Черемхово – Свирск.
- Предварительно полицейскими установлено, что 30-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail совершил наезд на 10-летнюю школьницу, которая внезапно выбежала на проезжую часть. Кроме того, известно, что несовершеннолетняя находилась одна без законных представителей, и на её одежде отсутствовали световозвращающие элементы, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Девочку с травмами доставили в городскую больницу.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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