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В Забайкалье женщину на улице застрелил её бывший супруг

В Забайкалье женщину на улице застрелил её бывший супруг
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Подозреваемый переделал травматическое оружие под стрельбу боевыми патронами

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 октября около полуночи в городе Могоча Забайкальского края прямо на улице застрелили женщину.

О происшествии в полицию заявила местная жительница, которая с балкона услышала выстрелы. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой женщины с несколькими огнестрельными ранениями.

Недалеко от места происшествия задержали подозреваемого – 31-летнего местного жителя. Как стало известно чуть позже, задержанный – бывший супруг застреленной 32-летней женщины.

- В ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции по подозрению совершении этого преступления был задержан житель города Могоча 1993 года рождения, бывший супруг убитой женщины, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.



Мотивы, по которым мужчина убил экс-жену, устанавливаются. В свою очередь, Telegram-канал Babr Mash пишет со ссылкой на собственные источники, что погибшая ранее жила с мужем в Хабаровске, но уехала от него в родной город, когда узнала о супружеской измене. Всё это время она получала от мужчины угрозы: тот обещал убить её и всю её семью.

У задержанного изъяли орудие преступления – травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Назначена производство судебной медицинской экспертизы. У подозреваемого изъяты образцы биологических веществ, по которым назначено производство судебной генотипоскопической экспертизы. Также следователи устанавливают и допрашивают свидетелей и очевидцев преступления.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в убийстве. Следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

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