В Забайкалье женщину на улице застрелил её бывший супруг

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 октября около полуночи в городе Могоча Забайкальского края прямо на улице застрелили женщину.
О происшествии в полицию заявила местная жительница, которая с балкона услышала выстрелы. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой женщины с несколькими огнестрельными ранениями.
Недалеко от места происшествия задержали подозреваемого – 31-летнего местного жителя. Как стало известно чуть позже, задержанный – бывший супруг застреленной 32-летней женщины.
- В ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции по подозрению совершении этого преступления был задержан житель города Могоча 1993 года рождения, бывший супруг убитой женщины, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.
Мотивы, по которым мужчина убил экс-жену, устанавливаются. В свою очередь, Telegram-канал Babr Mash пишет со ссылкой на собственные источники, что погибшая ранее жила с мужем в Хабаровске, но уехала от него в родной город, когда узнала о супружеской измене. Всё это время она получала от мужчины угрозы: тот обещал убить её и всю её семью.
У задержанного изъяли орудие преступления – травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.
Назначена производство судебной медицинской экспертизы. У подозреваемого изъяты образцы биологических веществ, по которым назначено производство судебной генотипоскопической экспертизы. Также следователи устанавливают и допрашивают свидетелей и очевидцев преступления.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в убийстве. Следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.