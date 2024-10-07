В Бурятии сельчанка ударила по лицу сотрудника ДПС



Как выяснилось, женщина не подчинилась требованию инспектора ДПС и, более того, ударила его по лицу. А ещё сельчанка хватала правоохранителя за форменную одежду и никак не реагировала на призывы всё это прекратить.



На заседании она признала свою вину и раскаялась в содеянном. В итоге по решению суда злоумышленницу оштрафовали на 2 тысячи рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.





Жительница Заиграевского района пошла под суд за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. На неё завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.