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В Бурятии сельчанка ударила по лицу сотрудника ДПС

В Бурятии сельчанка ударила по лицу сотрудника ДПС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За это её оштрафовали 

Жительница Заиграевского района пошла под суд за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. На неё завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

Как выяснилось, женщина не подчинилась требованию инспектора ДПС и, более того, ударила его по лицу. А ещё сельчанка хватала правоохранителя за форменную одежду и никак не реагировала на призывы всё это прекратить.

На заседании она признала свою вину и раскаялась в содеянном. В итоге по решению суда злоумышленницу оштрафовали на 2 тысячи рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

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