В Бурятии сельчанка ударила по лицу сотрудника ДПС

За это её оштрафовали
Жительница Заиграевского района пошла под суд за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. На неё завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.
Как выяснилось, женщина не подчинилась требованию инспектора ДПС и, более того, ударила его по лицу. А ещё сельчанка хватала правоохранителя за форменную одежду и никак не реагировала на призывы всё это прекратить.
На заседании она признала свою вину и раскаялась в содеянном. В итоге по решению суда злоумышленницу оштрафовали на 2 тысячи рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.
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