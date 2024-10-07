В Иркутске ВАЗ снёс ограждение и перевернулся на крышу

Управлявший авто молодой человек водительских прав не имеет
Ночью 7 октября на улице Ширямова в Иркутске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Молодой человек, не имеющий водительских прав, на автомобиле ВАЗ влетел в ограждение. Затем автомобиль снёс дорожный знак и перевернулся на крышу.
- По предварительной информации, 19-летний водитель «ВАЗ 2109, не имеющий права управления транспортными средствами, двигаясь по улице Ширямова, при повороте не справился с управлением и допустил наезд на ограждение с последующим опрокидыванием,- сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля получили травмы и были доставлены бригадой скорой помощи в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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