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В Иркутске ВАЗ снёс ограждение и перевернулся на крышу

В Иркутске ВАЗ снёс ограждение и перевернулся на крышу
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Управлявший авто молодой человек водительских прав не имеет

Ночью 7 октября на улице Ширямова в Иркутске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Молодой человек, не имеющий водительских прав, на автомобиле ВАЗ влетел в ограждение. Затем автомобиль снёс дорожный знак и перевернулся на крышу.

- По предварительной информации, 19-летний водитель «ВАЗ 2109, не имеющий права управления транспортными средствами, двигаясь по улице Ширямова, при повороте не справился с управлением и допустил наезд на ограждение с последующим опрокидыванием,- сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля получили травмы и были доставлены бригадой скорой помощи в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

ДТП

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