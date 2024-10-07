В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ в полдень 7 октября с рельсов сошёл трамвай. Инцидент произошёл на кольцевом движении на улице Ключевская.По этой причине было закрыто движение с остановки «Лицей» в 40 квартал и с 40 квартала на Новый мост (маршрут 1,2), с развязки 20а квартал на Мелькомбинат (маршрут 4), с развязки 20а квартал на Новый мост (маршрут 8).Вагоны двигались по изменённым маршрутам. В час дня движение трамваев было восстановлено, сообщили в МУП «Управление трамвая».