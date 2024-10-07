07 октября

06 октября

Популярное

На пожаре в жилом доме в Иркутской области пострадали два человека

На пожаре в жилом доме в Иркутской области пострадали два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
10 человек эвакуировались самостоятельно

В селе Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области на пожаре пострадали мужчина и женщина.

Пожар произошёл днём в субботу, 5 октября. К месту происшествия на улицу Советская выехали пять единиц техники и 13 пожарных. На момент их прибытия кровля дома была полностью охвачена огнём, существовала угроза распространения пламени.

Самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе семеро детей.

- Пожарными были обнаружены двое травмированных. Женщина 1989 года рождения, получившая ожог рук, и мужчина, 2000 года рождения, с отравлением угарным газом. Травмированные от госпитализации отказались, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Площадь пожара составила 165 квадратных метров.

Причина возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пенсионер устроил стрельбу в центре Улан-Удэ под покровом ночи
Пенсионер устроил стрельбу в центре Улан-Удэ под покровом ночи
Происшествия, 07.10.2024
Он несколько раз пальнул из карабина и скрылся
В Бурятии парня с наркотиками выдала одежда не по сезону
В Бурятии парня с наркотиками выдала одежда не по сезону
Происшествия, 07.10.2024
Он перебегал дорогу перед росгвардейцами
В Иркутской области водитель погиб в сгоревшей Toyota Vitz
В Иркутской области водитель погиб в сгоревшей Toyota Vitz
Происшествия, 07.10.2024
Автомобиль загорелся после того, как врезался в дерево
Житель Бурятии «инвестировал» в мошенников более 5 млн рублей
Житель Бурятии «инвестировал» в мошенников более 5 млн рублей
Происшествия, 07.10.2024
Мужчина верил, что стал участником инвестпроекта
Житель Бурятии получил «уголовку» за патроны покойника
Житель Бурятии получил «уголовку» за патроны покойника
Происшествия, 07.10.2024
Он незаконно хранил коробку с патронами
В Улан-Удэ лоб в лоб столкнулись две «Тойоты»
В Улан-Удэ лоб в лоб столкнулись две «Тойоты»
Происшествия, 07.10.2024
По предварительной информации, одна из водителей находилась в состоянии опьянения
В Забайкалье женщину застрелили на улице
В Забайкалье женщину застрелили на улице
Происшествия, 07.10.2024
Подозреваемого уже задержали
Жители Бурятии заметили медведицу с двумя медвежатами
Жители Бурятии заметили медведицу с двумя медвежатами
Происшествия, 07.10.2024
Жителей Баргузинского района призывают быть бдительными и осторожными
В Бурятии леса поджигают сухие грозы
В Бурятии леса поджигают сухие грозы
Происшествия, 07.10.2024
Возгорания действуют в одном районе
В Бурятии мотоциклиста, сбившего ребёнка, оштрафовали на 10 тысяч
В Бурятии мотоциклиста, сбившего ребёнка, оштрафовали на 10 тысяч
Происшествия, 06.10.2024
Виновник ДТП загладил вину перед пострадавшим
В Забайкалье мужчина погиб в ДТП с тремя большегрузами
В Забайкалье мужчина погиб в ДТП с тремя большегрузами
Происшествия, 06.10.2024
По словам очевидцев, погибший был дорожником
Жителя Бурятии осудили за кражу iPhone у медика
Жителя Бурятии осудили за кражу iPhone у медика
Происшествия, 06.10.2024
Рецидивист отделался исправительными работами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^