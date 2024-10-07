На пожаре в жилом доме в Иркутской области пострадали два человека

В селе Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области на пожаре пострадали мужчина и женщина.Пожар произошёл днём в субботу, 5 октября. К месту происшествия на улицу Советская выехали пять единиц техники и 13 пожарных. На момент их прибытия кровля дома была полностью охвачена огнём, существовала угроза распространения пламени.Самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе семеро детей.- Пожарными были обнаружены двое травмированных. Женщина 1989 года рождения, получившая ожог рук, и мужчина, 2000 года рождения, с отравлением угарным газом. Травмированные от госпитализации отказались, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Площадь пожара составила 165 квадратных метров.Причина возгорания стало короткое замыкание электропроводки.