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В Бурятии парня с наркотиками выдала одежда не по сезону

В Бурятии парня с наркотиками выдала одежда не по сезону
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Он перебегал дорогу перед росгвардейцами

Ночью в Гусиноозёрске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, перебегавшего дорогу. Прохожий привлек внимание правоохранителей тем, что был одет не по погоде легко – в одной кофте и с явными признаками алкогольного опьянения.

Когда росгвардейцы остановили мужчину, он отбросил свой рюкзак в сторону, чем усилил подозрения в свой адрес.

При осмотре в рюкзаке обнаружили целлофановый пакет с растительной массой и металлическую миску. Кроме того, при установлении личности выяснилось, что 26-летний горожанин ранее неоднократно привлекался за незаконный оборот наркотических средств.

- Задержанный был доставлен в отдел полиции, где сознался, что запрещённое растение собрал, чтобы изготовить наркотическое средство для личного употребления. Результаты экспертизы показали, что растительная масса является наркотическим веществом марихуаной, массой 150 граммов. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия наркотики марихуана

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