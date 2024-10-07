В Иркутской области водитель погиб в сгоревшей Toyota Vitz









Ночью 7 октября на автодороге Ангарск – Тальяны произошло смертельное ДТП.- По предварительной информации, 28-летний водитель автомашины Toyota Vitz, двигаясь со стороны села Одинск, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В результате аварии произошло возгорание автомобиля. Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.