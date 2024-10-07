В Иркутской области водитель погиб в сгоревшей Toyota Vitz

Автомобиль загорелся после того, как врезался в дерево
Ночью 7 октября на автодороге Ангарск – Тальяны произошло смертельное ДТП.
- По предварительной информации, 28-летний водитель автомашины Toyota Vitz, двигаясь со стороны села Одинск, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате аварии произошло возгорание автомобиля. Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Он несколько раз пальнул из карабина и скрылся
Он перебегал дорогу перед росгвардейцами
Автомобиль загорелся после того, как врезался в дерево
Мужчина верил, что стал участником инвестпроекта
В аварии пострадали два человека
ДТП произошло на Левом берегу
Он незаконно хранил коробку с патронами
По предварительной информации, одна из водителей находилась в состоянии опьянения
Подозреваемого уже задержали
Жителей Баргузинского района призывают быть бдительными и осторожными
Возгорания действуют в одном районе
Они зафиксированы в Муйском районе
Виновник ДТП загладил вину перед пострадавшим
По словам очевидцев, погибший был дорожником
Рецидивист отделался исправительными работами