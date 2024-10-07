Пенсионер устроил стрельбу в центре Улан-Удэ под покровом ночи



Об этом инциденте, который произошёл около 01:00 в воскресенье, 6 октября, рассказали в соцсетях. В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» сообщили, что неизвестный «стрелял из автомата» около одного из увеселительных заведений в центре Улан-Удэ.



- Какой-то чокнутый пьяный мужик. Больше напугал – все начали бегать, просить закрывать двери. Будьте аккуратнее, – говорится в публикации.



Как выяснилось, подобное в самом деле произошло ночью 6-го числа. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии.



- В дежурную часть УМВД России по Улан-Удэ от администратора питейного заведения на улице Почтамская поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Звонившая сообщила, что неизвестный мужчина произвёл несколько выстрелов на улице неподалёку от торгового центра и скрылся, – отметили в ведомстве.



Спустя несколько часов нарушитель спокойствия сам явился в отдел полиции и добровольно сдал оружие – охолощённый карабин. Известно, что мужчине 64 года. Он пенсионер и ранее не судим.



- Сейчас сотрудники уголовного розыска выясняют причины и обстоятельства противоправного поведения гражданина. После будет принято процессуальное решение, – добавили в пресс-службе республиканского МВД.



