В Бурятии пьяный водитель перевернулся на УАЗике

В субботу ночью, 5 октября, в Тарбагатайском районе Бурятии ДТП устроил пьяный водитель, к тому же не имеющий водительского удостоверения.
- 28-летний водитель автомобиля УАЗ, не имеющий права управления транспортными средствами, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны Тарбагатая в направлении Николаевского, в 2 километрах от села Барыкино-Ключи не справился с управлением совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП сам водитель и 29-летний пассажир с травмами были доставлены в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ три человека пострадали в результате наезда «Фольксваген Поло» на светофор.