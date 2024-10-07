В Улан-Удэ три человека пострадали при наезде машины на светофор

ДТП произошло на Левом берегу
Утром в воскресенье, 6 октября, в посёлке Солдатский в Улан-Удэ автомобилист врезался в светофор.
- 27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», следуя со стороны улицы Дорожная в направлении улицы Инская, не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадали три человека. Водителя и двух пассажиров госпитализировали в БСМП с травмами различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого об автоаварии с тремя пострадавшими сообщалось в конце августа: тогда в Иволгинском районе столкнулись КамАЗ, «Хёндай Санта Фе» и «Тойота Приус»
.
ДТП произошло на Левом берегу
Он незаконно хранил коробку с патронами
По предварительной информации, одна из водителей находилась в состоянии опьянения
Подозреваемого уже задержали
Жителей Баргузинского района призывают быть бдительными и осторожными
Возгорания действуют в одном районе
Они зафиксированы в Муйском районе
Виновник ДТП загладил вину перед пострадавшим
По словам очевидцев, погибший был дорожником
Рецидивист отделался исправительными работами
Женщина подделала ему справку
Пожар произошёл на улице Смолина
Пассажиры не пострадали
Ещё одна женщина получила ожоги
Все очаги находятся в отдалённом районе