Житель Бурятии получил «уголовку» за патроны покойника

Житель села Багдарин Баунтовского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ).Установлено, что мужчина, разбирая вещи своего покойного родственника, обнаружил коробку с 18 патронами к оружию. Патроны он решил оставить себе. Спустя некоторое время, собравшись с друзьями на рыбалку, вспомнил про них и на всякий случай взял коробку с собой.Во время рейда полицейские остановили рыбаков и в вещах обнаружили незаконно хранимые боеприпасы.- Баунтовский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Приговор вступил в законную силу.