В Улан-Удэ лоб в лоб столкнулись две «Тойоты»

По предварительной информации, одна из водителей находилась в состоянии опьянения
ДТП произошло сегодня, 7 октября, около 8:15 на улице Барнаульская в Улан-Удэ, вблизи торгового центра «Два кита». Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб.
По предварительной информации, 46-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Carina ED совершила столкновение с Toyota Corolla Spacio, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водителя Toyota Carina ED доставили в медучреждение.
В Госавтоинспекции уточнили, что, по предварительным данным, автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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