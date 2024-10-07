В Улан-Удэ лоб в лоб столкнулись две «Тойоты»

ДТП произошло сегодня, 7 октября, около 8:15 на улице Барнаульская в Улан-Удэ, вблизи торгового центра «Два кита». Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб.По предварительной информации, 46-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Carina ED совершила столкновение с Toyota Corolla Spacio, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП водителя Toyota Carina ED доставили в медучреждение.В Госавтоинспекции уточнили, что, по предварительным данным, автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения.