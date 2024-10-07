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В Улан-Удэ лоб в лоб столкнулись две «Тойоты»

В Улан-Удэ лоб в лоб столкнулись две «Тойоты»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
По предварительной информации, одна из водителей находилась в состоянии опьянения

ДТП произошло сегодня, 7 октября, около 8:15 на улице Барнаульская в Улан-Удэ, вблизи торгового центра «Два кита». Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб.

По предварительной информации, 46-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Carina ED совершила столкновение с Toyota Corolla Spacio, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водителя Toyota Carina ED доставили в медучреждение.

В Госавтоинспекции уточнили, что, по предварительным данным, автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
ДТП

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