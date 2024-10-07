В Забайкалье женщину застрелили на улице

В Забайкальском крае полицейские задержали жителя города Могоча, подозреваемого в убийстве женщины на улице.Около полуночи 6 октября в полицию позвонила местная жительница и сообщила, что с балкона услышала выстрелы и увидела лежащую женщину. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и руководство межмуниципального отдела МВД.- Между жилыми домами полицейские обнаружили тело женщины с огнестрельными ранениями и неподалёку задержали мужчину. Им оказался 32-летний местный житель. У него изъят предмет, похожий на пистолет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.Оперативники и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.