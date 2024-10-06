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В Бурятии мотоциклиста, сбившего ребёнка, оштрафовали на 10 тысяч

В Бурятии мотоциклиста, сбившего ребёнка, оштрафовали на 10 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновник ДТП загладил вину перед пострадавшим

Мотоциклиста из Заиграевского района Бурятии оштрафовали за наезд на ребёнка. Его привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ.

ДТП произошло в июле 2024 года. Мужчина, управляя мотоциклом, сбил несовершеннолетнего пешехода. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб колена, а также разбил нос и другие. Повреждения расценили как причинившие средней тяжести вред здоровью.

- В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся, пояснил, что вину перед потерпевшим загладил. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда.

Постановление не вступило в законную силу.
ДТП мотоциклисты

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