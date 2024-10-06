В Бурятии медсестра, выгораживая родственника, схлопотала «уголовку»

В Бурятии Кабанский районный суд осудил 50-летнюю женщину, работающую медсестрой, за подделку медицинских документов.Установлено, что в августе 2023 медицинская сестра внесла в журнал амбулаторной помощи липовые сведения о том, что родственник её супруга якобы обращался в приёмное отделение больницы с признаками ОРВИ.Затем ложную выписку из журнала оказания первой помощи в приёмном покое больницы, а также результат экспресс-теста на COVID-19 мужчина предъявил инспектору группы по осуществлению административного надзора. Таким образом родственник, за которым установлен административный надзор, пытался избежать привлечения к ответственности за нарушение срока прибытия к месту жительства.Суд квалифицировал действия женщины по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка и сбыт официального документа» и назначил ей наказание в виде трёх месяцев ограничения свободы.Как сообщили в пресс-службе суда, приговор вступил в законную силу.Ограничение свободы заключается в установлении одного или нескольких видов ограничений:- не уходить из места постоянного проживания в определённое время суток;- не посещать определённые места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования;- не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования;- не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них;- не изменять место жительства, место работы и (или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции.