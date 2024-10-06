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Жителя Бурятии осудили за кражу iPhone у медика

Жителя Бурятии осудили за кражу iPhone у медика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Рецидивист отделался исправительными работами

Ранее судимый 40-летний житель Баунтовского района признан виновным в краже iPhone.

Летом мужчина находился в районной поликлинике, где украл телефон медицинского работника и сбежал. Однако он не успел дойти до дома, как его задержали правоохранители. Чужой гаджет лежал в кармане, и мужчина сразу же сознался в совершении преступления.

Сельчанин злоупотреблял наркотиками и алкоголем и уже имел проблемы с законом. В июне его осудили за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, а месяцем позднее его осудили за публичное оскорбление сотрудника полиции.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, неудовлетворительное состояние здоровья, положительную характеристику от соседей, материально помогает внукам. Кроме того, потерпевшая не настаивала на строгом наказании. Отягчающих обстоятельств не установлено.

- Приговором суда Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, окончательно назначено наказание в виде 1 года шести месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства, - сообщает Баунтовский районный суд.

С него также взысканы процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката в размере 21 825 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.
кража

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