В Забайкалье мужчина погиб в ДТП с тремя большегрузами

По словам очевидцев, погибший был дорожником
В Забайкальском крае произошло массовое ДТП с участием трёх грузовиков.
- Днём 5 октября в Петровск-Забайкальском районе, на 669 км федеральной автодороги «Байкал» зарегистрировано столкновение трёх большегрузов. В результате ДТП погиб один человек, ещё четыре пострадали, - сообщила Госавтоинспекция Забайкальского края.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Telegram-канале «Дорожная обстановка Чита» сообщается, что страшное ДТП произошло на мосту. По предварительным данным, фура сбила рабочих, ремонтирующих дорогу, погиб один из них.
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По словам очевидцев, погибший был дорожником
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