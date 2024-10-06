В Забайкалье мужчина погиб в ДТП с тремя большегрузами

В Забайкальском крае произошло массовое ДТП с участием трёх грузовиков.- Днём 5 октября в Петровск-Забайкальском районе, на 669 км федеральной автодороги «Байкал» зарегистрировано столкновение трёх большегрузов. В результате ДТП погиб один человек, ещё четыре пострадали, - сообщила Госавтоинспекция Забайкальского края.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.В Telegram-канале «Дорожная обстановка Чита» сообщается, что страшное ДТП произошло на мосту. По предварительным данным, фура сбила рабочих, ремонтирующих дорогу, погиб один из них.