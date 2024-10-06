В центре Улан-Удэ горело двухэтажное здание

Пожар произошёл на улице Смолина
Сегодня утром произошёл пожар в административном здании на улице Смолина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
На месте работали сотрудники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, открытое горение ликвидировали на площади 50 квадратных метров.
Сейчас идёт разбор конструкций и проливка помещений.
На месте работает дознаватель МЧС. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети.
Информация уточняется.
Пожар произошёл на улице Смолина
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