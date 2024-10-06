В Иркутске пьяный автомобилист врезался в пассажирский автобус

ДТП с участием автобуса произошло в субботу, 5 октября, около 8 часов утра в Свердловском округе Иркутска, сообщила Госавтоинспекция города.Водитель рейсового автобуса пояснил полицейским, что во время движения по улице Лермонтова водитель «Рено Логан» начал движение для разворота через двойную сплошную. В результате автомобиль допустил столкновение с автобусом.По предварительным данным, в салоне автобуса находились 10 человек. Они не пострадали.Травмы, не опасные для жизни, получили оба водителя - их осмотрели медики. Госпитализация им не потребовалась.41-летнего водитель легковушки оказался пьян. Проведённая процедура освидетельствования показала превышение допустимой нормы алкоголя в 4 раза.В отношении нарушителя составлены четыре административных материала.