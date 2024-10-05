В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина

Сообщение о загорании в частном секторе по улице Вакарина в Улан-Удэ на центральный пункт пожарной связи поступило сегодня днём.В результате пожара ожоги лица и предплечья получил 34-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в медучреждение.- Возгорание на площади 12 квадратных метров ликвидировали 18 огнеборцев Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и 5 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.