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В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина

В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:скриншот с видео ГУ МЧС России по Бурятии
Горожанин получил ожоги лица и предплечья

Сообщение о загорании в частном секторе по улице Вакарина в Улан-Удэ на центральный пункт пожарной связи поступило сегодня днём.

В результате пожара ожоги лица и предплечья получил 34-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в медучреждение.

- Возгорание на площади 12 квадратных метров ликвидировали 18 огнеборцев Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и 5 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.
МЧС пожарные

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