В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина

Горожанин получил ожоги лица и предплечья
Сообщение о загорании в частном секторе по улице Вакарина в Улан-Удэ на центральный пункт пожарной связи поступило сегодня днём.
В результате пожара ожоги лица и предплечья получил 34-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в медучреждение.
- Возгорание на площади 12 квадратных метров ликвидировали 18 огнеборцев Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и 5 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.
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