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В Улан-Удэ из-за тлеющей золы загорелся мусоровоз

В Улан-Удэ из-за тлеющей золы загорелся мусоровоз
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Золошлаковые отходы не относятся к твёрдым коммунальным отходам, предупреждают горожан

В Улан-Удэ загорелся мусоровоз из-за тлеющей золы. Спецтехника работала на станции Дивизионная, когда внезапно задымился мусор в отсеке для ТКО. Причиной стала горячая зола, выброшенная не по правилам.

- В соответствии с действующими нормативными актами золошлаковые отходы не относятся к твердым коммунальным отходам, в связи с чем подлежат отдельному накоплению. Территориальная схема обращения с отходами не предусматривает вывоз золошлака, так как данный вид отходов не включён в тариф, региональный оператор не вывозит золу и шлак, — пояснили в «ЭкоАльянсе».

Собственник обязан организовать вывоз золошлаковых отходов самостоятельно, заключив отдельный договор с организацией, имеющей лицензию на вывоз отходов.

- Выбрасывать золу в контейнеры, а также в мешки с ТКО запрещено. Зачастую граждане, нарушая правила, выбрасывают шлак и золу в тлеющем и горячем виде, что вызывает риск возникновения пожаров, возгорания контейнеров и мусоровозов, - отметили в компании.

Жителей призывают соблюдать правила утилизации отходов и не нарушать меры безопасности.

Благодаря реакции водителя и оперативно прибывшим пожарным, серьёзных последствий удалось избежать. «В случае возгорания мусора по технике безопасности водитель может выгрузить отходы в любом месте», - продолжили здесь.

В таком случае для уборки мусора на место выезжает другая машина.
пожарные мусор

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