В Улан-Удэ из-за тлеющей золы загорелся мусоровоз

В Улан-Удэ загорелся мусоровоз из-за тлеющей золы. Спецтехника работала на станции Дивизионная, когда внезапно задымился мусор в отсеке для ТКО. Причиной стала горячая зола, выброшенная не по правилам.- В соответствии с действующими нормативными актами золошлаковые отходы не относятся к твердым коммунальным отходам, в связи с чем подлежат отдельному накоплению. Территориальная схема обращения с отходами не предусматривает вывоз золошлака, так как данный вид отходов не включён в тариф, региональный оператор не вывозит золу и шлак, — пояснили в «ЭкоАльянсе».Собственник обязан организовать вывоз золошлаковых отходов самостоятельно, заключив отдельный договор с организацией, имеющей лицензию на вывоз отходов.- Выбрасывать золу в контейнеры, а также в мешки с ТКО запрещено. Зачастую граждане, нарушая правила, выбрасывают шлак и золу в тлеющем и горячем виде, что вызывает риск возникновения пожаров, возгорания контейнеров и мусоровозов, - отметили в компании.Жителей призывают соблюдать правила утилизации отходов и не нарушать меры безопасности.Благодаря реакции водителя и оперативно прибывшим пожарным, серьёзных последствий удалось избежать. «В случае возгорания мусора по технике безопасности водитель может выгрузить отходы в любом месте», - продолжили здесь.В таком случае для уборки мусора на место выезжает другая машина.