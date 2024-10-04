В Бурятии подожгли дом, в котором были люди

Они успели выбраться
Поздним вечером в четверг, 3 октября, в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии загорелся жилой дом.
До прибытия пожарных успели выбраться на улица два человека.
На момент прибытия пожарных горели стена и кровля дома. Возгорание на площади 20 квадратных метров потушили, обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии. Поджигателей ищут.
В МЧС напомнили, что за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества грозит до пяти лет лишения свободы.
Они успели выбраться
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