04 октября

Популярное

В Бурятии подожгли дом, в котором были люди

В Бурятии подожгли дом, в котором были люди
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Они успели выбраться

Поздним вечером в четверг, 3 октября, в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии загорелся жилой дом.

До прибытия пожарных успели выбраться на улица два человека.

На момент прибытия пожарных горели стена и кровля дома. Возгорание на площади 20 квадратных метров потушили, обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии. Поджигателей ищут.

В МЧС напомнили, что за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества грозит до пяти лет лишения свободы.

пожар Поджог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ведутся поиски пропавшего сторожа
В Бурятии ведутся поиски пропавшего сторожа
Происшествия, 04.10.2024
Мужчина ушёл с животноводческой стоянки и бесследно исчез
В Улан-Удэ женщина пыталась покончить с собой прямо в кафе
В Улан-Удэ женщина пыталась покончить с собой прямо в кафе
Происшествия, 04.10.2024
Она хотела свести счёты с жизнью в туалете
В Улан-Удэ случился мощный засор
В Улан-Удэ случился мощный засор
Происшествия, 04.10.2024
В городскую канализацию выбросили тряпки
В Ангарске задержали семью закладчиков
В Ангарске задержали семью закладчиков
Происшествия, 04.10.2024
Супруги занимались сбытом синтетических наркотиков
Житель Бурятии нанёс матери 32 удара металлической цепью
Житель Бурятии нанёс матери 32 удара металлической цепью
Происшествия, 04.10.2024
Однако экспертиза установила, что смерть женщины наступила от острой сердечной недостаточности, а не избиения
В Улан-Удэ бывший сотрудник ГИБДД получил 8 лет колонии
В Улан-Удэ бывший сотрудник ГИБДД получил 8 лет колонии
Происшествия, 04.10.2024
Он осуждён за взятки и неправомерный доступ к компьютерной информации
В Иркутске трое подростков приставали на улице к женщине
В Иркутске трое подростков приставали на улице к женщине
Происшествия, 04.10.2024
Они ругались на неё матом и распускали руки
В Улан-Удэ студент украл телефоны в компьютерных клубах
В Улан-Удэ студент украл телефоны в компьютерных клубах
Происшествия, 04.10.2024
Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^