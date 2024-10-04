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В Иркутске задержали руководителей узбекской и таджикской диаспор

В Иркутске задержали руководителей узбекской и таджикской диаспор
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Они подозреваются в незаконной миграции

В Иркутске сотрудники МВД и ФСБ при поддержке ОМОН «Удар» Росгвардии задержали руководителей узбекской и таджикской этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В полиции уточнили, что задержаны председатель Узбекского национального центра и заместитель председателя таджикской диаспоры. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - в виде запрета определённых действий.



По данным следствия, с января 2024 года фигуранты дела совместно с центром дополнительного образования за денежное вознаграждение выдавали иностранным гражданам липовые сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для их дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала. Однако липовые сертификаты способствовали оформлению трудового патента, а также вида на жительство на территории Иркутской области.

Предварительно установлено, что за каждый такой сертификат злоумышленники получали около 8 тысяч рублей, а общая выручка составила более 1,5 млн рублей.

В ходе обысков в офисе и по адресам проживания фигурантов изъяли компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн рублей, банковские карты, охолощенные патроны и документы, имеющие доказательственное значение.

Следователи СК возбудили уголовные дела по ч. 7 ст. 204 «Коммерческий подкуп» и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК «Организация незаконной миграции».


коммерческий подкуп организация незаконной миграции

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