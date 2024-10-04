Пожилая улан-удэнка пыталась заработать и потеряла более 800 тысяч

Ещё одна жительница Улан-Удэ попала на удочки лжеброкеров, пытаясь заработать на инвестировании.В августе 71-летняя горожанка в интернете увидела тематическую рекламу и перешла на сайт. Уже вскоре в мессенджере с ней связался «инвестиционный менеджер». Стороны обсудили детали и приступили к «работе».По предложению псевдоспециалиста пенсионерка перевела денежный депозит в размере более 9 тысяч по указанным реквизитам. Затем по отправленной ссылке скачала якобы инвестиционное приложение.- Лжеконсультант всячески оказывал помощь в работе на инвестплатформе. По словам обманутой, она видела, как после каждой совершённой операции её доход в личном кабинете рос. Именно поэтому, когда он предложил внести на счёт более крупную сумму, согласилась и перечислила 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Спустя несколько дней аферист повторил предложение, и женщина опустошила свои кредитные банковские карты. Свыше 586 тысяч рублей она направила якобы для покупки валюты.Впоследствии женщина узнала, что сделки приостановлены, а счёт заморожен, поскольку она «не вышла на второй уровень финансовой страховки». А для «разморозки счёта» ей внушили, что необходимо внести более 7,5 тысяч долларов. Псевдоменеджер обещал помочь собрать данную сумму.Со своего банковского счета пожилая улан-удэнка в качестве оплаты страховки перевела свыше 148 тысяч рублей. На следующий день она посмотрела отрицательные отзывы о платформе и поняла, что стала жертвой мошенников.Причинённый ей ущерб составил более 820 тысяч рублей.В МВД отметили, что в профилактических мероприятиях сотрудников полиции пенсионерка участия не принимала, лишь знала о некоторых видах и способах мошенничества из СМИ.