В Бурятии курьера мошенников на 6 лет отправили за решётку

В Бурятии предстал перед судом мужчина, работавший курьером на мошенников. Он признан виновным в совершении девяти преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой с причинением значительного и крупного ущерба».Мошенники-«операторы» звонили на мобильные и стационарные телефоны пожилым жителям Бурятии и Забайкальского края, представлялись работниками правоохранительных органов. Они сообщали, что близкие родственники потерпевших совершили дорожно-транспортные происшествия.- Для освобождения их от ответственности требовалось передать пострадавшим в автоаварии значительные суммы денег для возмещения вреда здоровью. При согласии на передачу денег к потерпевшим приезжал виновный, забирал деньги и перечислял соучастникам. Общая сумма причинённого гражданам материального ущерба составила более 3 млн рублей. Его преступная деятельность была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками МВД, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Суд приговорил мужчину к 6 годам колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.Также суд удовлетворил иски потерпевших и обязал осуждённого выплатить более 2 млн рублей.