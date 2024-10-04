Накануне потушили ещё два очага
На утро 4 октября в Бурятии действуют два лесных пожара, оба – в Баунтовском районе. Угрозы населённым пунктам нет, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Накануне потушили два лесных пожара – в Баунтовском и Иволгинском районах – на площади 12,8 га.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 сентября в Бурятии сняли особый противопожарный режим
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Накануне потушили ещё два очага
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