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В Иркутске пожарные спасли 10 человек

В Иркутске пожарные спасли 10 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Причиной пожара могло стать короткое замыкание

В Иркутске на улице Лермонтова произошёл. Огонь охватил кабельную шахту в подъезде с первого по четвёртый этаж.

Пожарные с помощью спасустройств эвакуировали 10 человек, из которых 2 детей.



Возгорание на 8 квадратных метрах ликвидировали 17 специалистов и 5 единиц техники ведомства.

Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Иркутск пожар эвакуация

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