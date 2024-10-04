В Иркутске пожарные спасли 10 человек

Причиной пожара могло стать короткое замыкание
В Иркутске на улице Лермонтова произошёл. Огонь охватил кабельную шахту в подъезде с первого по четвёртый этаж.
Пожарные с помощью спасустройств эвакуировали 10 человек, из которых 2 детей.
Возгорание на 8 квадратных метрах ликвидировали 17 специалистов и 5 единиц техники ведомства.
Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Накануне потушили ещё два очага
Причиной пожара могло стать короткое замыкание
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