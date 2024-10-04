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В Улан-Удэ экскаватор оставил без света четыре улицы

В Улан-Удэ экскаватор оставил без света четыре улицы
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Отключение произошло днём

В четверг, 3 октября, в 14:14 в Улан-Удэ при производстве земляных работ произошло аварийное отключение электроэнергии.

- Обществом с ограниченной ответственностью экскаватором по адресу ул. Пушкина 25, был повреждён КЛ-6кВ, аварийно отключилась электроэнергия потребителям ул. Гагарина, Добролюбова, Пржевальского, Хоца-Намсараева, Пушкина, - сообщается в оперативной сводке по городу.

Потребителей подключали поэтапно:
- в 14:56 запитали потребителей частично ул. Пушкина, Пржевальского, Гагарина, Хоца-Намсараева по резервной схеме;
- в 15:41 всех оставшихся потребителей запитали по нормальной схеме.

Время отключения составило около полутора часов.
отключение света

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