03 октября

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В Иркутске вандалы портят новые бесплатные туалеты

В Иркутске вандалы портят новые бесплатные туалеты
Происшествия,  Фото:администрация Иркутска
Внутри даже закрывают голубей

Ранее в общественных местах в Иркутске установили пять новых туалетов с доступом для маломобильных групп населения. С момента ввода в эксплуатацию они уже не раз подвергались нападениям вандалов.

Специалисты МКУ «Городская среда» рассказали, что внутри и снаружи туалетных кабин рисуют теги несмываемой краской, поджигают пластиковые элементы, закрывают голубей в помещении, срывают информационные знаки с фасада и крадут туалетные принадлежности.





– Наши сотрудники регулярно фиксируют последствия вандальных действий в отношении объектов городской среды, в том числе туалетных модулей. Также поступают обращения от неравнодушных граждан. Для устранения ущерба требуются серьёзные затраты. Просим иркутян бережно относиться к городскому имуществу, паркам, скверам и другим общественным пространствам, – обратилась директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.

Туалеты были приобретены в 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Гости и жители города могут посещать их бесплатно. 
вандализм туалеты

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