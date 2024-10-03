03 октября

02 октября

Популярное

В Улан-Удэ нападение маршрутчика на ребёнка обернулось уголовным делом

В Улан-Удэ нападение маршрутчика на ребёнка обернулось уголовным делом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Этой историей заинтересовался главный следователь России

История с нападением водителя маршрутки № 37 на юного жителя Улан-Удэ дошла до председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина. В следкоме после произошедшего возбудили уголовное дело о самоуправстве – по статье 330 Уголовного кодекса РФ.

Главный следователь России поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о ходе его расследования и предварительно установленных обстоятельствах, подчеркнули в ведомстве.

Со слов очевидцев, дело было утром 2 октября в центре города, в районе остановки «Баргузин». Маршрутчик пытался выбить из мальчика деньги за проезд. Тот перевёл 30 рублей на карту, привязанную к номеру телефона мужчины. Однако водитель ему не поверил и, судя по всему, даже не поленился остановить микрик, бросившись следом за пассажиром. Спор в итоге перерос в откровенное рукоприкладство.

На кадрах, выложенных в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», видно, что герой этой истории хватает несовершеннолетнего за куртку, а тот упирается и всячески сопротивляется. Потом взрослый потащил ребёнка к автобусу. Остальные люди, сидевшие в салоне, снимали происходящее на камеру. На другом видео нападавший крепко держит мальчика и что-то ему выговаривает.

Улан-удэнцы осудили маршрутчика и потребовали привлечь его к ответственности, рассудив, что решить вопрос можно было и без применения силы. Другие подивились равнодушию пассажиров, которые даже не попробовали остановить мужчину. Его пообещали уволить, а в МВД по Бурятии начали проверку. 



нападение уголовное дело следственный комитет маршрутки бастрыкин

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пересмотрели громкое дело о подпольных боях без правил
В Улан-Удэ пересмотрели громкое дело о подпольных боях без правил
Происшествия, 03.10.2024
Его фигурантов признали виновными и взяли под стражу
В Бурятии столкнулись внедорожник и мопед
В Бурятии столкнулись внедорожник и мопед
Происшествия, 03.10.2024
Пострадавшего доставили в больницу
В Иркутской области женщина пропала после появления медведя рядом с зимовьём
В Иркутской области женщина пропала после появления медведя рядом с зимовьём
Происшествия, 03.10.2024
В последний раз она выходила на связь ещё на прошлой неделе
Улан-удэнец перевёл мошенникам миллион рублей «из-за проблем с памятью»
Улан-удэнец перевёл мошенникам миллион рублей «из-за проблем с памятью»
Происшествия, 03.10.2024
Он сам сказал мошенникам, что у него есть сбережения
В Бурятии произошёл пожар из-за ветхой проводки
В Бурятии произошёл пожар из-за ветхой проводки
Происшествия, 03.10.2024
Уничтожены надворные постройки и едва не сгорел дом
В Бурятии КамАЗ сбил мотоциклиста
В Бурятии КамАЗ сбил мотоциклиста
Происшествия, 03.10.2024
Пострадавший получил травму головы  
В Бурятии произошло два ДТП с пьяными женщинами-водителями
В Бурятии произошло два ДТП с пьяными женщинами-водителями
Происшествия, 03.10.2024
В двух автоавариях пострадали четыре человека
В Чите задержали группировку сутенёров
В Чите задержали группировку сутенёров
Происшествия, 03.10.2024
Организовала группировку 35-летняя читинка

В Бурятии КамАЗ влетел в грузовой поезд
В Бурятии КамАЗ влетел в грузовой поезд
Происшествия, 03.10.2024
Водитель грузовика выехал на переезд прямо перед приближающимся составом
В Бурятии тушат три лесных пожара
В Бурятии тушат три лесных пожара
Происшествия, 03.10.2024
С огнём сражаются 22 человека 
В Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение
В Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 03.10.2024
В населённых пунктах толчки не ощущались

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^