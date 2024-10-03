В Улан-Удэ нападение маршрутчика на ребёнка обернулось уголовным делом

История с нападением водителя маршрутки № 37 на юного жителя Улан-Удэ дошла до председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина. В следкоме после произошедшего возбудили уголовное дело о самоуправстве – по статье 330 Уголовного кодекса РФ.
Главный следователь России поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о ходе его расследования и предварительно установленных обстоятельствах, подчеркнули в ведомстве.
Со слов очевидцев, дело было утром 2 октября в центре города, в районе остановки «Баргузин». Маршрутчик пытался выбить из мальчика деньги за проезд. Тот перевёл 30 рублей на карту, привязанную к номеру телефона мужчины. Однако водитель ему не поверил и, судя по всему, даже не поленился остановить микрик, бросившись следом за пассажиром. Спор в итоге перерос в откровенное рукоприкладство.
На кадрах, выложенных в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», видно, что герой этой истории хватает несовершеннолетнего за куртку, а тот упирается и всячески сопротивляется. Потом взрослый потащил ребёнка к автобусу. Остальные люди, сидевшие в салоне, снимали происходящее на камеру. На другом видео нападавший крепко держит мальчика и что-то ему выговаривает.
Улан-удэнцы осудили маршрутчика и потребовали привлечь его к ответственности, рассудив, что решить вопрос можно было и без применения силы. Другие подивились равнодушию пассажиров, которые даже не попробовали остановить мужчину. Его пообещали уволить, а в МВД по Бурятии начали проверку.
На кадрах, выложенных в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», видно, что герой этой истории хватает несовершеннолетнего за куртку, а тот упирается и всячески сопротивляется. Потом взрослый потащил ребёнка к автобусу. Остальные люди, сидевшие в салоне, снимали происходящее на камеру. На другом видео нападавший крепко держит мальчика и что-то ему выговаривает.
Улан-удэнцы осудили маршрутчика и потребовали привлечь его к ответственности, рассудив, что решить вопрос можно было и без применения силы. Другие подивились равнодушию пассажиров, которые даже не попробовали остановить мужчину. Его пообещали уволить, а в МВД по Бурятии начали проверку.