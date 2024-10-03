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В Улан-Удэ подросток украл из ТЦ игровую консоль за 65 тысяч рублей

В Улан-Удэ подросток украл из ТЦ игровую консоль за 65 тысяч рублей
Происшествия, 
Парень нигде не учится и не работает

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту кражи игровой приставки из магазина цифровой и бытовой техники в торговом центре. Её стоимость – 65 тысяч рублей. По подозрению в краже задержан 17-летний горожанин.

Установлено, что он пришёл в торговый зал специально с целью кражи. Забрав с витрины игровую консоль в коробке, юноша беспрепятственно ушёл.

Украденную вещь он затем продал, разместив объявление на популярном сайте.

- Известно, что за аналогичную кражу - приставки из магазина - он привлекался к уголовной ответственности в июле текущего года, но должных выводов не сделал. В настоящее время в отношении него также расследуются уголовные дела по другим хищениям имущества в столице Бурятии, - сообщили в МВД по республике.

Подозреваемый нигде не учится и не работает, имеет 9 классов основного образования. Состоит на учёте в ПДН.
кража

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