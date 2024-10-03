В городе в Бурятии несколько домов остались без холодной воды

В городе Бабушкин, который находится в Кабанском районе, произошла авария на линии холодного водоснабжения. Днём 3 октября там прорвало трубу, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».В итоге без ХВС остались два многоквартирных дома и ещё 15 – в частном секторе. Ведутся земляные работы, к которым привлекли трёх специалистов и две единицы техники.