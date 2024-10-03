В Улан-Удэ мотоциклист врезался в бордюр, а затем – в автомобиль

ДТП произошло на проспекте Автомобилистов
Накануне, 2 августа, на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ в ДТП попал мотоциклист.
- 42-летний водитель мотоцикла «Сузуки» наехал на бордюрный камень, после чего совершил столкновение со стоящим автомобилем «Ниссан Блюберд», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате мотоциклист получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тарбагатайском районе КамАЗ сбил мотоциклиста
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