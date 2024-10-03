В Улан-Удэ пересмотрели громкое дело о подпольных боях без правил



Накануне коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по нашумевшему Накануне коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по нашумевшему уголовному делу о так называемых подпольных боях. Эта история началась в 2022 году. По версии следствия, мужчина, трудившийся в частном охранном предприятии, возглавлял группу реагирования. Он самовольно установил неправомерные требования к сотрудникам – при приёме на работу новички должны были принять участие в трёх спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами.



Каждая такая схватка длилась по две минуты. При этом никаких определённых правил для поединков не было. Соперника разрешалось бить по голове и даже в область жизненно важных органов.



В конце августа того же года во время очередного спарринга, который проходил в спортзале одного из местных ТЦ, произошла трагедия – 21-летний парень, который незадолго до этого пришёл в ЧОП, вступил в бой с тремя соперниками. В итоге он получил многочисленные повреждения головы и скончался.



В СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Позже следствие установило, что злоумышленник, зная об этом, угрозами и шантажом заставлял подчинённых давать ложные показания – что потерпевший в боях без правил якобы не участвовал и потерял сознание после обычных физических упражнений. А ещё мужчина заявился к одному из своих сотрудников домой в нетрезвом виде после того, как тот не пришёл на работу и несколько часов избивал его, угрожал убийством и воткнул нож прямо в бедро.



Начальника ГРБ признали виновным сразу в нескольких преступлениях. Ранее ему предъявили обвинения по части 2 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия»), по части 2 статьи 309 («Принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединённое с угрозами и шантажом»), по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание лица, заведомо находящегося в иной зависимости от виновного»), части 1 статьи 119 («Угроза убийством») и части 3 статьи 33 – части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего его смерть»).



Остальным сотрудникам ЧОП придётся ответить перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее его смерть. Всем троим уже избрали меру пресечения, отправив их в СИЗО.

