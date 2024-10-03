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Жителям Бурятии приходят фейковые сообщения от имени Росгвардии

Жителям Бурятии приходят фейковые сообщения от имени Росгвардии
Происшествия, 
Их получают владельцы оружия

Держателям оружия в Бурятии в мессенджерах приходят фейковые сообщения. В них неизвестные сообщают о том, что заканчивается срок действия разрешения на оружие и необходимо пройти «обучение на пистолет». Для этого просят пройти по указанной ссылке.

В пресс-службе территориального управления Росгвардии по Бурятии предупредили, что официальные уведомления имеют установленную форму и направляются гражданам исключительно через портал госуслуг.

«Центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии информирует, что направление владельцам оружия уведомлений о необходимости продления разрешительных документов, прохождения медицинского обследования, а также прохождения обучения правилам безопасного обращения с оружием до истечения срока их действия обеспечено функционалом Единого портала государственных услуг», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в официальных уведомлениях указываются ФИО владельца оружия, а также номера разрешительных документов и модель оружия.

Все сообщения, рассылаемые через мессенджеры, отправляются мошенниками.



фейк Росгвардия

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