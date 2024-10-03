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В Иркутской области женщина пропала после появления медведя рядом с зимовьём

В Иркутской области женщина пропала после появления медведя рядом с зимовьём
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В последний раз она выходила на связь ещё на прошлой неделе

В Иркутской области разыскивают пропавшую в тайге 48-летнюю жительницу Киренска. С заявлением в полицию обратилась её дочь. Она рассказала, что в последний раз мать выходила на связь 28 сентября и сообщила о выходе медведя.

- Полицейскими предварительно установлено, что женщина на момент пропажи находилась в сторожевом домике на лесной деляне в 20 километрах от ближайшего населённого пункта. При последнем общении по телефону с родственниками она сообщила, что вокруг зимовья ходит медведь. После этого связаться с пропавшей больше не удалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники и участковые уполномоченные организовали мероприятия по розыску пропавшей.

Поиски усложняется отдалённостью, плохой проходимостью таёжной территории и затруднённым транспортным сообщением.

пропавшие без вести медведь

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