В Иркутской области женщина пропала после появления медведя рядом с зимовьём

В Иркутской области разыскивают пропавшую в тайге 48-летнюю жительницу Киренска. С заявлением в полицию обратилась её дочь. Она рассказала, что в последний раз мать выходила на связь 28 сентября и сообщила о выходе медведя.- Полицейскими предварительно установлено, что женщина на момент пропажи находилась в сторожевом домике на лесной деляне в 20 километрах от ближайшего населённого пункта. При последнем общении по телефону с родственниками она сообщила, что вокруг зимовья ходит медведь. После этого связаться с пропавшей больше не удалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники и участковые уполномоченные организовали мероприятия по розыску пропавшей.Поиски усложняется отдалённостью, плохой проходимостью таёжной территории и затруднённым транспортным сообщением.