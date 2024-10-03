В Бурятии пожар уничтожил 30 центнеров сена

Возгорание тушили два часа
2 октября в селе Джида Джидинского района сгорело более 30 тюков сена. Возгорание потушили за два часа. Об этом сообщили в группе «Джида-инфо 24/7» со ссылкой на ЕДДС района.
В результате пожара огнём уничтожено 30 центнеров сена.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.
Их получают владельцы оружия
В последний раз она выходила на связь ещё на прошлой неделе
Возгорание тушили два часа
Он сам сказал мошенникам, что у него есть сбережения
Уничтожены надворные постройки и едва не сгорел дом
Пострадавший получил травму головы
В двух автоавариях пострадали четыре человека
Организовала группировку 35-летняя читинка
Водитель грузовика выехал на переезд прямо перед приближающимся составом
С огнём сражаются 22 человека
В населённых пунктах толчки не ощущались
Животные бродили по улице Калинина
Мужчины заявили, что всего лишь занимаются ремонтом судна
Украшения она попросила для «снятия порчи»
Площадь пожара составила 700 кв. метров