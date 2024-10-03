В Бурятии пожар уничтожил 30 центнеров сена

2 октября в селе Джида Джидинского района сгорело более 30 тюков сена. Возгорание потушили за два часа. Об этом сообщили в группе «Джида-инфо 24/7» со ссылкой на ЕДДС района.В результате пожара огнём уничтожено 30 центнеров сена.Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.