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Улан-удэнец перевёл мошенникам миллион рублей «из-за проблем с памятью»

Улан-удэнец перевёл мошенникам миллион рублей «из-за проблем с памятью»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он сам сказал мошенникам, что у него есть сбережения

2 октября в дежурную часть полиции Улан-Удэ обратился 54-летний местный житель. Мужчина пытался заработать на инвестициях, но столкнулся с мошенниками и потерял около миллиона рублей.

25 сентября в мессенджере ему поступило сообщение с предложением заработка в новой для него сфере деятельности. Улан-удэнец откликнулся и перешёл по ссылке, где указал свой номер. Спустя время поступил звонок, незнакомец представился работником инвестиционной компании, обрисовал ему суть и условия заработка и связал с «брокером».

- Во время бесед потерпевший сообщил о наличии у него крупной суммы денег. Впоследствии по указанию звонивших он в течение трёх дней перевёл на различные банковские счета часть средств - около миллиона рублей – якобы для участия в сделках на фондовой бирже. Позднее мужчина понял, что его обманули, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

По словам улан-удэнца, он был осведомлён о способах мошенничества и сам ранее не доверял подобным сообщения и звонкам. Однако попался на уловки, «поскольку не отдавал отчёт своим действиям из-за проблем с памятью», рассказал потерпевший.

В МВД отметили, что мошенничества под предлогом инвестирования - одна из самых распространённых обманных схем. 196 миллионов рублей перевели аферистам за 8 месяцев текущего года горе-инвесторы в Бурятии, рассчитывавшие на быструю прибыль.

мошенничество

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