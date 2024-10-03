В Бурятии произошёл пожар из-за ветхой проводки

Уничтожены надворные постройки и едва не сгорел дом
Вечером 2 октября произошёл пожар на территории частного домовладения в селе Красный Яр Кабанского района Бурятии.
Когда пожарные прибыли, огонь охватил надворные постройки на жилом участке, пламя перешло на крышу дома.
- Девять пожарных и четыре единицы техники потушили возгорание за три часа на общей площади 108 кв.м. В результате пожара сгорели кочегарка, стайка, курятник, огнём повреждена крыша веранды и жилого дома. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание ветхой электрической проводки в кочегарке.
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