В Бурятии произошёл пожар из-за ветхой проводки

Вечером 2 октября произошёл пожар на территории частного домовладения в селе Красный Яр Кабанского района Бурятии.Когда пожарные прибыли, огонь охватил надворные постройки на жилом участке, пламя перешло на крышу дома.- Девять пожарных и четыре единицы техники потушили возгорание за три часа на общей площади 108 кв.м. В результате пожара сгорели кочегарка, стайка, курятник, огнём повреждена крыша веранды и жилого дома. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание ветхой электрической проводки в кочегарке.