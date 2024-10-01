Улан-удэнца ударил ножом незнакомец, пристававший к его дочери

В Улан-Удэ вынесен приговор по делу о нападении на мужчину, который защищал свою 10-летнюю дочь.Всё произошло 10 ноября 2022 года, когда девочка шла из школы. Недалеко от дома она встретила незнакомого мужчину, который стал её звать. Испугавшись, она позвонила отцу и сообщила об этом.Отец тут же побежал навстречу ребёнка. Возле неё он встретил того самого незнакомца, у которого спросил, зачем он пристаёт к его дочери. Тот же внезапно ударил его ножом в живот и скрылся.На суде нападавший вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины не признал. Он заявил, что в момент произошедшего находился дома, а первоначальные показания дал под давлением.Несмотря на позицию обвиняемого и его защитника, суд проверил и оценил доказательства, представленные стороной обвинения, в связи с чем, пришёл к выводу, что вина мужчины органом предварительного следствия полностью доказана. Доводы улан-удэнца о его невиновности и наличии алиби суд расценил как способ защиты.Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 19 июля 2024 года мужчина признан виновным. Ему назначено 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.Защитник осуждённого не согласился с приговором суда. Он посчитал, что отсутствуют доказательства, подтверждающие виновность его подзащитного. При этом ссылался на показания свидетелей защиты, подтвердивших алиби осуждённого.Кроме того, защитник указывал, что осуждённый ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется по месту жительства положительно. Он заявил, что «его признательные показания были написаны под диктовку». Защита просила приговор отменить и вынести оправдательный приговор.Суд апелляционной инстанции, изучив материалы уголовного дела, выслушав стороны, пришёл к выводу, что вина улан-удэнца доказана.Показания свидетелей защиты об алиби осуждённого судом отвергнуты, поскольку опровергаются показаниями потерпевшего и очевидца преступления, которые при опознании прямо указали на жителя Улан-Удэ как на лицо, совершившее преступление.Апелляционным определением Верховного суда Бурятии приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника – без удовлетворения.