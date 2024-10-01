Жителю Читы дали 3,5 года «строгача» за угон машины

В Чите вынесли приговор в отношении 29-летнего местного жителя. Его признали виновным в угоне и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.Установлено, что ночью 14 марта после употребления спиртного мужчина подошёл к незапертому автомобилю Toyota Corona своего начальника. В машине он обнаружил ключи в замке зажигания.Молодой человек завёл двигатель и уехал на машине в поисках алкоголя. Полицейские остановили его в селе Улёты.- Во время передвижения иномарка под управлением водителя получила различные повреждения. Ингодинский районный суд Читы с учётом имевшихся у мужчины судимостей назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд лишил его права управления транспортными средствами на 5 лет и взыскал в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей причинённого ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.Приговор в законную силу пока не вступил.