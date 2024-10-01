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Жителю Читы дали 3,5 года «строгача» за угон машины

Жителю Читы дали 3,5 года «строгача» за угон машины
Происшествия, 
Он угнал автомобиль своего работодателя

В Чите вынесли приговор в отношении 29-летнего местного жителя. Его признали виновным в угоне и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Установлено, что ночью 14 марта после употребления спиртного мужчина подошёл к незапертому автомобилю Toyota Corona своего начальника. В машине он обнаружил ключи в замке зажигания.

Молодой человек завёл двигатель и уехал на машине в поисках алкоголя. Полицейские остановили его в селе Улёты.

- Во время передвижения иномарка под управлением водителя получила различные повреждения. Ингодинский районный суд Читы с учётом имевшихся у мужчины судимостей назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд лишил его права управления транспортными средствами на 5 лет и взыскал в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей причинённого ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор в законную силу пока не вступил.
угон

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