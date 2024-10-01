Житель Бурятии стащил барсетку из грузовика

В Селенгинском районе задержали подозреваемого в краже барсетки. Им оказался 45-летний местный житель, сообщили в МВД по Бурятии.Преступление произошло в конце июля в Гусиноозёрске. Мужчина проник в кабину грузовой машины, водитель и пассажир которой, оставив окна авто открытыми, разгружали товар. Из кабины он стащил барсетку с деньгами (2 тысячи рублей), электронной сигаретой и паспортом.Подозреваемого задержали. Ранее он был неоднократно судим — в основном, за имущественные преступления. Нигде не работает. Средства мужчина потратил, остальное у него изъято.Возбуждено уголовное дело.Ранее он совершил аналогичную кражу из машины скорой медицинской помощи: украл рабочий планшет, пока прибывший на вызов водитель и медики зашли в дом за дедушкой, которому требовалась врачебная помощь. Тогда полицейские задержали его по горячим следам и изъяли у него чужое имущество.