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Житель Бурятии стащил барсетку из грузовика

Житель Бурятии стащил барсетку из грузовика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее мужчина был неоднократно судим

В Селенгинском районе задержали подозреваемого в краже барсетки. Им оказался 45-летний местный житель, сообщили в МВД по Бурятии.

Преступление произошло в конце июля в Гусиноозёрске. Мужчина проник в кабину грузовой машины, водитель и пассажир которой, оставив окна авто открытыми, разгружали товар. Из кабины он стащил барсетку с деньгами (2 тысячи рублей), электронной сигаретой и паспортом.

Подозреваемого задержали. Ранее он был неоднократно судим — в основном, за имущественные преступления. Нигде не работает. Средства мужчина потратил, остальное у него изъято.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее он совершил аналогичную кражу из машины скорой медицинской помощи: украл рабочий планшет, пока прибывший на вызов водитель и медики зашли в дом за дедушкой, которому требовалась врачебная помощь. Тогда полицейские задержали его по горячим следам и изъяли у него чужое имущество.

кража

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