В Бурятии жилой дом загорелся из-за короткого замыкания

Ночью 1 октября в селе Ильинка Прибайкальского района произошёл пожар в жилом доме. Огонь охватил веранду и кровлю дома.- Пятеро пожарных и три единицы техники потушили возгорание за полтора часа. Пострадавших нет: до прибытия огнеборцев собственница дома эвакуировалась самостоятельно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара сгорели кровля и веранда.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки.

Читают сейчас