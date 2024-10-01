В Бурятии жилой дом загорелся из-за короткого замыкания

Хозяйка дома вовремя выбралась на улицу
Ночью 1 октября в селе Ильинка Прибайкальского района произошёл пожар в жилом доме. Огонь охватил веранду и кровлю дома.
- Пятеро пожарных и три единицы техники потушили возгорание за полтора часа. Пострадавших нет: до прибытия огнеборцев собственница дома эвакуировалась самостоятельно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара сгорели кровля и веранда.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки.
На этот раз там заразились не только животные, но и люди
Хозяйка дома вовремя выбралась на улицу
Он получил серьёзные травмы
Женщина стала жертвой стандартной схемы мошеннических действий
Супруги поссорились во время совместной пьянки
Там у всех на глазах пролилась кровь
Женщина перевела деньги на его счёт, поверив мошенникам
Автомобиль снёс гараж
Он залетел под грузовик
На месте работали взрывотехники ОМОН
Мужчина получил 15 лет колонии
Один из молодожёнов в итоге получил вид на жительство в России
Сумма ущерба подсчитывается
Позже он вынес из его квартиры инструменты и продал
Пожар потушили на площади 1200 квадратных метров