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В селе Бурятии лептоспироз вспыхивает из-за одного и того же КФХ

В селе Бурятии лептоспироз вспыхивает из-за одного и того же КФХ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На этот раз там заразились не только животные, но и люди

После того, как в селенгинском улусе Зурган-Дэбэ произошла вспышка лептоспироза, в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии начали проверку. Заболевание выявили в местном фермерском хозяйстве, которое, как выяснилось, уже попадало в поле зрения ведомства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле сразу у десяти коров в этом КФХ обнаружили лептоспироз. На него наложили карантин. Тем не менее, подозрительные бурёнки находились на свободном выпасе. Ветеринары не раз выезжали в неблагополучное хозяйство, однако владелица не предоставляла скот для лечения.

В ситуацию в конце весны вмешалась прокуратура, выдавшая требование о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, и 28 мая представители Россельхознадзора начали внеплановую проверку, которая продолжалась до 10 июня. Нарушения ветеринарных правил при содержании КРС подтвердились.

На предпринимательницу в итоге завели три административных дела по части 1 статьи 10.6 («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил»), а также по части 8.1 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания»). Все материалы направили в райсуд, который приостановил деятельность КФХ на 90 суток.

Собственница хозяйства обжаловала это решение в Верховном суде Бурятии, где оно устояло. В конце августа служители Фемиды поддержали позицию надзорного ведомства и отказал нарушительнице в удовлетворении жалоб. Теперь управление Россельхознадзора даст оценку работе Селенгинского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ», где по требованию прокуратуры также проводится внеплановая проверка.

В самом улусе тем временем действуют ограничительные мероприятия. Под запретом – ввоз и скота, его допуск к открытым водоёмам и выпас на пастбище. Карантин с КФХ снимут после того, как выздоровеют все коровы и лошади, а результаты обследования на лептоспироз будут отрицательными.

Уже известно о десяти заразившихся людях, включая одного ребёнка. Все находятся под медицинским наблюдением. Состояние у них удовлетворительное.

Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция передаётся через различные загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой. Встречается это заболевание и у животных, и у человека.

Основные его признаки – желтушность, лихорадка и геморрагический диатез. Лептоспироз может протекать с минимальными проявлениями или вообще бессимптомно, поэтому чаще всего выявляется как раз при профилактической лабораторной диагностике. Местных жителей ранее призвали приобретать мясо и продукты животноводства – молоко, натуральные сыры, творог и т. д. – только при наличии ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность. Их не советуют брать на стихийных рынках.

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