01 октября

30 сентября

Популярное

Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам почти 700 тысяч рублей

Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам почти 700 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина стала жертвой стандартной схемы мошеннических действий

27 сентября в полицию в Улан-Удэ поступило заявление от 61-летней пенсионерки.

- Женщина стала жертвой стандартной схемы мошеннических действий, начавшихся с сообщения в мессенджере от якобы бывшего руководителя, задействованного в сфере образования. Та сообщила о «сотруднике ФСБ», который выйдет на неё в связи с проверкой по факту утечки персональных данных прежних и действующих работников, - сообщили в МВД по Бурятии.

Позвонившие вслед за ней псевдосотрудники ФСБ подтвердили эти сведения, добавили: зафиксирована попытка перевода 600 тысяч рублей на счета аферистов. И отметили, что в противоправных действиях подозреваются работники банка.

Далее «следователь по финансовым преступлениям» сообщила о необходимости ехать в банк и вызвала потерпевшей такси. Мошенники проинструктировали, как себя вести со специалистами финансового учреждения и дали указания по обналичиванию средств с кредитной карты. Однако деньги в кассе отсутствовали, и интернет-преступники отправили потерпевшую в другой банк, где пенсионерка со включённой демонстрацией экрана сняла 370 тысяч рублей. Установив по их указке приложение бесконтактной оплаты и привязав банковские карты, она осуществила их пополнение.

В этот же день подобным образом по требованию звонивших женщина пыталась снять 200 тысяч рублей с другой кредитной карты, но платёжное средство оказалось заблокировано.

Тогда лжеследователь сообщила об очередной попытке оформления кредита на имя пенсионерки - на 500 тысяч рублей, отметив, что операция была предотвращена, но для полной безопасности необходимо «повторно нагрузить своё кредитное плечо» на аналогичную же сумму. Под руководством злоумышленницы потерпевшая оформила займ ещё на 300 тысяч рублей, назвав в качестве его цели ремонт дома. Полученные денежные средства она также обналичила, а потом зачислила на указанную карту.

Общая сумма причинённого горожанке материального ущерба составила 670 тысяч рублей.

Жителей призывают перезванивать инициаторам подозрительных сообщений, чтобы убедиться в достоверности сообщаемой ими информации. Помнить, что сведения о проверке персонала спецслужбами - фейк. И ни в коем случае не выполнять требований незнакомцев о срочном оформлении кредитов, не переводить средства на «безопасные счета» - таких не существует.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии лептоспироз вспыхивает из-за одного и того же КФХ
В селе Бурятии лептоспироз вспыхивает из-за одного и того же КФХ
Происшествия, 01.10.2024
На этот раз там заразились не только животные, но и люди
В Бурятии жилой дом загорелся из-за короткого замыкания
Происшествия, 01.10.2024
Хозяйка дома вовремя выбралась на улицу  
В Улан-Удэ мужчина упал с высоты
В Улан-Удэ мужчина упал с высоты
Происшествия, 01.10.2024
Он получил серьёзные травмы
Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам почти 700 тысяч рублей
Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам почти 700 тысяч рублей
Происшествия, 01.10.2024
Женщина стала жертвой стандартной схемы мошеннических действий
Жительница Забайкалья предстанет перед судом за убийство мужа
Жительница Забайкалья предстанет перед судом за убийство мужа
Происшествия, 01.10.2024
Супруги поссорились во время совместной пьянки
В Улан-Удэ прямо на остановке устроили поножовщину
В Улан-Удэ прямо на остановке устроили поножовщину
Происшествия, 01.10.2024
Там у всех на глазах пролилась кровь
Дроппера из Татарстана обязали вернуть обманутой улан-удэнке более 4 млн
Дроппера из Татарстана обязали вернуть обманутой улан-удэнке более 4 млн
Происшествия, 01.10.2024
Женщина перевела деньги на его счёт, поверив мошенникам
В лесу в пригороде Улан-Удэ нашли снаряды
В лесу в пригороде Улан-Удэ нашли снаряды
Происшествия, 01.10.2024
На месте работали взрывотехники ОМОН
В Улан-Удэ осудили экстремиста
В Улан-Удэ осудили экстремиста
Происшествия, 01.10.2024
Мужчина получил 15 лет колонии
Экс-сотрудница ЗАГСа в Улан-Удэ получила «условку» за фиктивные браки
Экс-сотрудница ЗАГСа в Улан-Удэ получила «условку» за фиктивные браки
Происшествия, 30.09.2024
Один из молодожёнов в итоге получил вид на жительство в России
19-летний житель Бурятии взял 50 тысяч в кредит на имя соседа
19-летний житель Бурятии взял 50 тысяч в кредит на имя соседа
Происшествия, 30.09.2024
Позже он вынес из его квартиры инструменты и продал
В Иркутской области подожгли сенохранилище
Происшествия, 30.09.2024
Пожар потушили на площади 1200 квадратных метров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^