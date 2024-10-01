Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам почти 700 тысяч рублей

27 сентября в полицию в Улан-Удэ поступило заявление от 61-летней пенсионерки.- Женщина стала жертвой стандартной схемы мошеннических действий, начавшихся с сообщения в мессенджере от якобы бывшего руководителя, задействованного в сфере образования. Та сообщила о «сотруднике ФСБ», который выйдет на неё в связи с проверкой по факту утечки персональных данных прежних и действующих работников, - сообщили в МВД по Бурятии.Позвонившие вслед за ней псевдосотрудники ФСБ подтвердили эти сведения, добавили: зафиксирована попытка перевода 600 тысяч рублей на счета аферистов. И отметили, что в противоправных действиях подозреваются работники банка.Далее «следователь по финансовым преступлениям» сообщила о необходимости ехать в банк и вызвала потерпевшей такси. Мошенники проинструктировали, как себя вести со специалистами финансового учреждения и дали указания по обналичиванию средств с кредитной карты. Однако деньги в кассе отсутствовали, и интернет-преступники отправили потерпевшую в другой банк, где пенсионерка со включённой демонстрацией экрана сняла 370 тысяч рублей. Установив по их указке приложение бесконтактной оплаты и привязав банковские карты, она осуществила их пополнение.В этот же день подобным образом по требованию звонивших женщина пыталась снять 200 тысяч рублей с другой кредитной карты, но платёжное средство оказалось заблокировано.Тогда лжеследователь сообщила об очередной попытке оформления кредита на имя пенсионерки - на 500 тысяч рублей, отметив, что операция была предотвращена, но для полной безопасности необходимо «повторно нагрузить своё кредитное плечо» на аналогичную же сумму. Под руководством злоумышленницы потерпевшая оформила займ ещё на 300 тысяч рублей, назвав в качестве его цели ремонт дома. Полученные денежные средства она также обналичила, а потом зачислила на указанную карту.Общая сумма причинённого горожанке материального ущерба составила 670 тысяч рублей.Жителей призывают перезванивать инициаторам подозрительных сообщений, чтобы убедиться в достоверности сообщаемой ими информации. Помнить, что сведения о проверке персонала спецслужбами - фейк. И ни в коем случае не выполнять требований незнакомцев о срочном оформлении кредитов, не переводить средства на «безопасные счета» - таких не существует.